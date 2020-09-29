تم تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 7 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أعلن، اليوم الثلاثاء، الناطق الرسمي للجنة رصد و تحري الجائحة، الدكتور جمال فورار.

و بهذا بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة 51.370 إصابة، كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات خلال نفس الفترة 1726 وفاة.

في الوقت الذي تماثل فيه 101 مريضا للشفاءـ ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس 36.063 حالة.

وأضاف المصدر أن 23 شخصا متواجدون حاليا تحت العناية المركزة.

و في الأخير، أشار الدكتور فورار ان 24 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 4 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين أن 20 ولاية لم تسجل أي حالة.