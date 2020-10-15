أصاب خلل، مساء اليوم الخميس، عمل موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مما تسبب بتوقف نشر التغريدات في هذه المنصة وسط شكاوى من المستخدمين في كل أنحاء العالم.



وأعلن تويتر أنّه يحاول إصلاح عطل عالمي أصاب منصّته ليل الخميس قرابة الساعة 22:25 ت غ وتحديد الأسباب التي نجم عنها، في تطوّر يأتي بعد الانتقادات الشديدة التي وجّهت إلى موقع التواصل الاجتماعي لحظره مقالاً سياسياً في خضمّ حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية.



وتشير بيانات موقع "Downdetector" الخاص بمراقبة عمل المواقع الإلكترونية الأكثر استخداما إلى أن الأعداد الأكبر للبلاغات حول تعطل "تويتر" تم رصدها في بريطانيا والولايات المتحدة واليابان.



واشتكى أغلب المستخدمين، نحو 60%، على وجود خلل في عمل الموقع، بينما تحدث 27% عن مشاكل عند الدخول إلى تطبيق "تويتر" في نظام التشغيل "آي أو إس" و12% اشتكوا على عمل المنصة في "أندرويد".





