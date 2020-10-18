أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنڨريحة أن "الاستفتاء على تعديل الدستور يستحق من أفراد الجيش الوطني أن يكونوا في مستوى المسؤولية".

وقال الفريق شنقريحة، اليوم الأحد، في كلمته التوجيهية لأفراد الناحية العسكرية السادسة، “أن الاستفتاء الشعبي يستحق من أفراد الجيش الوطني الشعبي أن يكونوا في مستوى المسؤولية الدستورية الموضوعة على عاتقهم".

مضيفا، أن "المسؤولية الدستورية الموضوعية على عاتقنا تقتضي ممارسة حقنا الانتخابي وفقا للقوانين السارية".

وأضاف الفريق أن المسؤولية الموضوعة على عاتق أفراد الجيش الوطني الشعبي تقتضي أيضا أن يضمنوا أيضا أن يؤدي الشعب الجزائري واجبه وحقه الانتخابي في ظروف السلم والأمان و الهدوء كذا راحة البال.