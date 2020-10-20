كورونا : توزيع الإصابات على الولايات
تم تسجيل 223 إصابة و 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر : 6.380 (35)
البليدة : 4.356 (18)
وهران : 4.180 (20)
سطيف : 3.363 (07)
باتنة : 2.117 (23)
بجاية : 2.064 (07)
قسنطينة : 1.750 (08)
عنابة : 1.527 (00)
تيبازة : 1.499 (04)
تيزي وزو : 1.463 (21)
جيجل : 1.407 (16)
تلمسان : 1.394 (05)
المسيلة : 1.380 (00)
البويرة : 1.370 (14)
بسكرة : 1.345 (04)
ورقلة : 1.321 (01)
الجلفة : 1.212 (00)
بومرداس : 1.180 (00)
الوادي : 1.115 (00)
تبسة : 1.048 (05)
تيارت : 956 (00)
المدية : 824 (01)
مستغانم : 787 (05)
عين الدفلى : 777 (00)
أم البواقي : 761 (01)
عين تموشنت : 710 (04)
الأغواط : 700 (00)
سكيكدة : 698 (00)
أدرار : 663 (00)
خنشلة : 617 (03)
قالمة : 558 (06)
سوق أهراس : 481 (03)
ميلة : 467 (07)
غرداية : 440 (00)
تيسمسيلت : 435 (00)
سيدي بلعباس : 425 (01)
برج بوعريريج : 422 (00)
بشار : 348 (00)
الطارف : 347 (00)
مـعـسـكـر : 336 (00)
نعامة : 264 (00)
الشلف : 245 (00)
البيض : 232 (00)
غليزان : 227 (04)
تندوف : 205 (00)
تمنراست : 202 (00)
إليزي : 139 (00)
سعيدة : 72 (00)