تم تسجيل 223 إصابة و 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر : 6.380 (35)

البليدة : 4.356 (18)

وهران : 4.180 (20)

سطيف : 3.363 (07)

باتنة : 2.117 (23)

بجاية : 2.064 (07)

قسنطينة : 1.750 (08)

عنابة : 1.527 (00)

تيبازة : 1.499 (04)

تيزي وزو : 1.463 (21)

جيجل : 1.407 (16)

تلمسان : 1.394 (05)

المسيلة : 1.380 (00)

البويرة : 1.370 (14)

بسكرة : 1.345 (04)

ورقلة : 1.321 (01)

الجلفة : 1.212 (00)

بومرداس : 1.180 (00)

الوادي : 1.115 (00)

تبسة : 1.048 (05)

تيارت : 956 (00)

المدية : 824 (01)

مستغانم : 787 (05)

عين الدفلى : 777 (00)

أم البواقي : 761 (01)

عين تموشنت : 710 (04)

الأغواط : 700 (00)

سكيكدة : 698 (00)

أدرار : 663 (00)

خنشلة : 617 (03)

قالمة : 558 (06)

سوق أهراس : 481 (03)

ميلة : 467 (07)

غرداية : 440 (00)

تيسمسيلت : 435 (00)

سيدي بلعباس : 425 (01)

برج بوعريريج : 422 (00)

بشار : 348 (00)

الطارف : 347 (00)

مـعـسـكـر : 336 (00)

نعامة : 264 (00)

الشلف : 245 (00)

البيض : 232 (00)

غليزان : 227 (04)

تندوف : 205 (00)

تمنراست : 202 (00)

إليزي : 139 (00)

سعيدة : 72 (00)