يلتحق هذا الاربعاء أكثر من 5 ملايين تلميذ مسجلين في الطور الابتدائي عبر الوطن بمقاعد الدراسة، موزعين عبر أزيد من 19 ألف مؤسسة تربوية، في ظروف استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا.



وسيشرف الوزير الاول عبد العزيز جراد على الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي 2020/2021 من ولاية باتنة أين سيقوم بزيارة عمل يتفقد خلالها رفقة وفد وزاري عدة مشاريع تنموية ذات طابع اقتصادي واجتماعي.



وعشية الدخول المدرسي، أكدت نقابات التربية ضرورة العودة إلى مقاعد الدراسة وتدارك التأخر الذي عرفه التلاميذ في السنة الماضية جراء جائحة كورونا، مشددة على ضرورة إحترام البروتوكول الصحي وتطبيقه بكل حزم.



في السياق، أكد رئيس نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري أن " المدارس الإبتدائية ستواجه بعض الصعوبات بسبب ضعف إمكانياتها نظرا لتبعيتها للبلديات التي تشكو كثير منها من ضعف الميزانية، وبالتالي فإن مساهمتها في توفير المستلزمات الخاصة بالنظافة والتطهير تكون عادة شحيحة، وعليه في حال فرض إرتداء الكمامات سنجد أنفسنا أمام عشرة ملايين كمامة".