

في تقرير نشرته مجلة "موي إنترسانت" (Muy Interesante) الإسبانية، قالت الكاتبة سارة روميرو إن الهواتف الذكية وتقنية الواقع المعزز تعد طريقة رائعة لاكتشاف عجائب الكون.



وتعمل معظم تطبيقات علم الفلك ومراقبة النجوم بطريقة مماثلة، وذلك من خلال تحديد موقعنا باستخدام نظام تحديد المواقع "جي بي إس" (GBS) والبوصلة الإلكترونية الموجودة في الجهاز، مما يسمح لنا برؤية الكون بمجرد توجيه الهاتف أو جهاز الحاسوب اللوحي في أي اتجاه نريد، وهو ما يغنينا عن استخدام معدات مهنية باهظة الثمن.



تطبيق ناسا (NASA)



إن تطبيق وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) مليء بأحدث الصور ومقاطع الفيديو والمعلومات المتعلقة بالمهمات، التي تقوم بها، إلى جانب عرض الكثير من الأخبار والقصص والتغريدات ذات الصلة.



يتيح هذا التطبيق لمستخدميه مشاركة أي محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بلمسة واحدة، أو حفظه بفضل ميزة الإشارات المرجعية، أو تنزيل صور الفضاء التي تشكل خلفيات رائعة لشاشات الهواتف.



سكاي ماب (Sky map)



يتيح التطبيق فرصة مشاهدة السماء عبر أداة لاستكشاف الفضاء الخارجي، ويتطلع الفريق الذي صممه إلى أن يسهل على المستخدم مهمة التعرف على السماء ليلا، وهو متوفر مجانا على متجر "غوغل بلاي" (google play)، وقام بتنزيله أكثر من 10 ملايين شخص.



ويمكن من خلال التطبيق توجيه الجهاز إلى أي مكان لمعرفة ما يحدث في السماء، ويمكنك تصنيف أنواع مختلفة من الأجرام السماوية لاكتشاف ما تبحث عنه بسهولة باستخدام الرموز الموجودة على يسار الشاشة، ويمكنك أيضا البحث عن كوكب أو نجم معين.



ستار شارت (Star Chart)



يُمكّن هذا التطبيق من مراقبة النجوم بفضل تقنية الواقع المعزز، حيث يستخدم هذا التطبيق البوصلة ونظام تحديد المواقع "جي بي إس" للهاتف الذكي لتحديد موقع المستخدم، وهو مصمم لإظهار سماء الليل كما لو كان المستخدم يشاهدها من خلال التلسكوب.



يُستخدم هذا التطبيق أكثر من 20 مليون شخص حول العالم، وعند الانطلاق في استخدامه ستشعر حقا أن التطبيق يستجيب بسلاسة لكل حركاتك من خلال النظر إلى السماء، ويعرض التطبيق صورا جميلة جدا للأبراج مع تفسير للأسماء، التي أطلقها الفلكيون الأوائل عليها.

ستيلاريوم موبايل سكاي ماب (Stellarium Mobile Sky Map)



هذا التطبيق فريد من نوعه، ويعود تاريخ إطلاقه إلى عام 2001 حيث كان مخصصا للحواسيب المحمولة، ومؤخرا بات متاحا للهواتف المتنقلة، ويشبه التطبيق القبة الفلكية، ويحتوي على كتالوغ مذهل يضم أكثر من 600 ألف نجم تعرض جميعها في شكل خريطة للسماء، مع إمكانية تكبيرها في الوقت الفعلي، حيث يمكن رؤية بعض المجرات بصورة عالية الوضوح، ويمكّن هذا التطبيق أيضا من تمثيل الكواكب الرئيسية وأقمار النظام الشمسي بتقنية ثلاثية الأبعاد.





نايت سكاي (Night Sky)



نظرا لأن تطبيق نايت سكاي مصمم للهواتف بنظام التشغيل "آي أو إس" و"أندرويد" (IOS) (Android)، فإنه من بين أفضل التطبيقات، التي تستفيد بالكامل من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة لتوفير خريطة سماوية بتقنية الواقع المعزز تمكن المستخدمين من رؤية الآلاف من النجوم والأقمار الصناعية والكواكب.



وإلى جانب هواتف آيفون ستكون الخريطة السماوية متاحة أيضا على ساعات آبل، ولهذا التطبيق إصدار مجاني مخصص لأجهزة أندرويد في متجر غوغل بلاي يدعى "نايت سكاي لايت" (Night Sky light).





سكاي فيو (SkyView)





يعرض تطبيق سكاي فيو معلومات حول الأجسام والكواكب والأقمار الصناعية، ومع خاصية "السفر عبر الزمن"، يمكن رؤية ما كانت عليه السماء في الماضي أو ما ستبدو عليه في المستقبل، وذلك بناء على معطيات علماء الفلك حول تحركات الأجرام السماوية.





سكاي سفاري (Sky Safari)



يحظى هذا التطبيق بشعبية كبيرة، ويحتوي على قاعدة بيانات ثرية من النجوم والكواكب، كما يوفر أيضا مشاهد متحركة لمجموعة متنوعة من الظواهر، على غرار الكسوف والانهمار النيزكي، ومعلومات فلكية حول مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأجرام السماوية.



ريد شيفت (Red shift)



يقدم ريد شيفت تمثيلا ثلاثي الأبعاد للنظام الشمسي، مما يمكن من استكشاف الكواكب والأقمار، وهو مزوّد بقاعدة بيانات ثرية تضم أكثر من 100 ألف نجم، وحوالي 70 ألف جرم سماوي من أعماق الفضاء، فضلا عن الكواكب القزمة والمذنبات والكويكبات.





سبيس إيميجز (Space Images)



طور هذا التطبيق مختبر الدفع النفاث في باسادينا بكاليفورنيا (الولايات المتحدة الأميركية)، وهو يقدم كمّا هائلا من الصور والبيانات المثيرة للاهتمام حول الكواكب والأقمار والمجرات، يمكنك من تنزيل جميع الصور التي تريدها على هاتفك الذكي ووضعها خلفيات للشاشة.



غو سات ووتش (Go Sat Watch)



يركز هذا التطبيق على تحركات الأقمار الصناعية ومحطة الفضاء الدولية، ويمكن استخدامه لمشاهدة الأقمار الصناعية والمسارات الخاصة بها، أو مشاهدة الكرة الأرضية والأقمار الصناعية التي تدور حولها، إلى جانب ذلك، يمكن العثور على تنبؤات بشأن توقيت مرور أحد الأقمار الصناعية من فوقك، وإنشاء إشعارات حول ذلك.



