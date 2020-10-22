اشترى الديوان المهني الجزائري للحبوب، ما بين 550 ألف طن و600 ألف طن من القمح اللين في مناقصة عالمية في وقت متأخر من أمس الأربعاء، حسبما أفاده اليوم الخميس متعاملون أوربيون.

وقال المتعاملون إن سعر الشراء يتراوح إلى حد كبير بين 275.50 و276 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.

ومن المتوقع أن يصدر في وقت لاحق المزيد من التفاصيل بشأن الكمية المشترىة والأسعار.

ويمكن توريد القمح من مناشئ خيارية وهو مطلوب للشحن على فترتين من أغلب الدول الموردة، الأولى بين الأول من ديسمبر والخامس عشر منه، والثانية بين الخامس عشر والخامس والعشرين من الشهر نفسه.

وفي حال التوريد من أمريكا الجنوبية، يكون الشحن بين الأول والخامس عشر من نوفمبر والسادس عشر والثلاثين منه.

وخففت الجزائر بعض المواصفات في المناقصات، مما يجعل عروض القمح من روسيا وغيرها في منطقة البحر الأسود واقعية لدرجات القمح ذات المحتوى البروتيني الأعلى. لكن متعاملين يقولون إن ارتفاع الأسعار يعني أنه من غير المتوقع اختيار القمح الروسي لتوريد مشتريات في المناقصة الأحدث.

وقال أحد المتعاملين "أتوقع توريد النصف من شمال الاتحاد الأوروبي مع وجود فرصة لدول البلطيق وبولندا وألمانيا... أظن أن فرنسا ستورد الكثير من الكمية المتبقية، إذ لا تزال بحاجة إلى طاقة تصدير كبيرة".

ونفذت الجزائر أحدث مشترياتها في الأسبوع الماضي فقط. ففي مناقصة في 14 أكتوبر، اشترت نحو 600 ألف طن، وكان أقل سعر 263.50 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.