ممثلا لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، شارك رابح مخازني، الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، في أشغال الدورة 93 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، المنظمة اليوم السبت 24 أكتوبر 2020، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وجدد الأمين العام بالنيابة، في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير، دعم الجزائر اللامشروط للقضية الفلسطينية العادلة، مدافعا في ذات السياق عن حقوق العمال الفلسطينيين وتمكينهم من العمل في ظروف لائقة ومقبولة في إطار لوائح المعاهدات والاتفاقيات العربية والدولية في هذا الشأن.

وفي سياق المساعي الحثيثة لرفع الغبن ومساعدة العمال الفلسطينيين لتجاوز الأثار التي خلفها انتشار فيروس كوفيد 19، أكد السيد رابح مخازني على ضرورة تنفيذ قرارات الدورة السابقة لمجلس الإدارة فيما يخص تنظيم مؤتمر المانحين لدعم صندوق التشغيل في فلسطين،

مستطردا في ذات السياق مطلب الجزائر لحث منظمة العمل الدولية على إدراج بند دائم في جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي بشأن أوضاع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وأشاد بالمناسبة، بالجهود المبذولة من طرف منظمة العمل العربية، وعلى رأسها المدير العام السيد فايز المطيري، نظير جهوده المبذولة في دعم القضية الفلسطينية.