أكد كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيىة خلال اشرافه على تجمع شعبي في اطار الحملة التحسيسية حول مشروع الدستور الجديد اقيم اليوم بقصر التفافة " تيليلان " الشهيد بلحسين عبد الرحمان على ان مشروع الدستور الجديد هو دستور الشعب والرئيس قام فقط بإعداده حيث أصبح الشعب هو السيد ومصدر كل السلطات ولا مكان فيه لحكم الفرد الذي ادى بنا الى الويلات.

وبعد ان عدد كل ما جاء في المشروع من ايجابيات الفصل بين السلطات واستقلال القظاء والحريات العامة التى قل ان جاءت كلها لخدمة الشعب، أكد ان خطاب الكراهية والعنصرية الذي طغى في الآونة الاخيرة سينتهي ويصبح مجرما.

وقد حضر التجمع الى جانب والي الولاية ووسيط الجمهوري عدد من فعليات المجتمع المدني.