ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مكتسباً بعض الزخم لتعويض الخسائر المسجلة أمس الأربعاء، حينما هبط 5% مع إعادة تطبيق قرارات الإغلاق في أوروبا بسبب زيادة إصابات كورونا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر بنسبة 0.48% إلى 39.83 دولار للبرميل، في تمام الساعة 30:07 صباحاً بتوقيت الجزائر.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 % إلى 37.48 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنحو 5% عند تسوية التعاملات، مسجلاً أدنى مستوى في غضون ثلاثة أسابيع، مع تزايد انتقال العدوى بالفيروس في الولايات المتحدة وأوروبا.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شهر ديسمبر بنحو 4.7 % أو 1.97 دولار مسجلاً 39.64 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود المستقبلية لخام "نايمكس" تسليم شهر ديسمبر بنحو 5.5 % ما يعادل 2.18 دولار إلى 37.39 دولار للبرميل.