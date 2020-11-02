في حديثه لـ"الخبر" عن عودة انتشار فيروس كورونا المستجد بالجزائر، أكد رئيس مصلحة مكافحة "كوفيد 19" بالمؤسسة الاستشفائية لبئر طرارية، البروفيسور عمار طبايبية، أن الأمر يتعلق بموجة ثانية للفيروس التاجي، الذي سجل انتشارا ملحوظا من جديد عبر عديد الدول، موضحا أن تغير المناخ وبرودة الطقس المتزامنة مع فصل الخريف، من العوامل التي تزيد من انتشار الوباء الذي تميز بحدته، بدليل أن 90 بالمائة من الحالات التي تردهم تتطلب إسعافا بالأكسجين.

بروفيسور، أنهيتم معاينات "كوفيد 19" مثل غالبية مستشفيات الوطن، لكن عدتم من جديد، هل لكم أن توضحوا لنا ذلك؟

في حقيقة الأمر لم ننه المعاينات الخاصة بوباء "كوفيد 19" تماما، بل كدنا مع التضاؤل الملحوظ لنسبة المترددين على الفضاء الذي خصصناه لهذا الشأن على مستوى المؤسسة الاستشفائية لبئر طرارية، حيث قل عددهم وبتنا نستقبل 4 إلى 5 معاينات يومية خلال بدايات شهر سبتمبر، بعد أن كان العدد لا يقل عن 80 إلى 90 معاينة طبية، كان يقوم بها الفريق الطبي لمكافحة الجائحة خلال شهر جوان الماضي.

وبالتالي، كنا سنعمد إلى تعقيم المكان وتستعيد الفرق الطبية وشبه الطبية نشاطاتها العادية، لكن تفاجأنا بإقبال كبير للحالات منذ النصف الثاني لشهر أكتوبر، وحاليا أستطيع أن أجزم بأن الوضع عاد إلى الاكتظاظ، سواء على مستوى المعاينات اليومية أو بالنسبة للاستشفاء، ويكفي أن تعلموا أن الـ 20 سريرا المخصص لاستشفاء حالات الإصابة بالجائحة الخطيرة كلها مشغولة.

هل تعملون على تشخيص الحالات بالسكانير أم تتوفر لديكم تحاليل الـ "بي سي آر"؟

نشخص الكثير من الحالات عن طريق السكانير لنقف على نسبة الإصابة، كما نعمل أثناء المعاينات على قياس نسبة الأكسجين عند المصاب. أما عن الكشف عن الفيروس بالخزعة الأنفية "بي سي آر"، فنقوم بها في حال توفر عدد التحاليل التي تسجل نقصا على مستوى مركز تشخيص "كوفيد 19" عندنا، نظرا لأن عدد المرضى الذين نستقبلهم زاد وتضاعف في ظرف وجيز.

على ذكركم لقياس نسبة الأكسجين، هل لكم أن تطلعونا على النسبة التي تسجلوها يوميا عند من يقصدكم من المرضى؟

نعم بالطبع، يجب أن تعلموا أن ما لاحظناه مع عودة انتشار فيروس "كوفيد 19"، هو حاجة 90 بالمائة من المصابين الذين يقصدون مصلحتنا، تتطلب حالاتهم اللجوء إلى الأكسجين بسبب نقص التنفس عندهم، وهذا هو الإشكال المطروح حاليا، والممثل في زيادة في الحالات الخطيرة، ربما لأن العدد الإجمالي للحالات بصفة عامة زاد، لأنه كلما زاد عدد الحالات، يزداد معه آليا عدد الحالات الخطيرة.

على ضوء هذه الاستنتاجات، هل يمكننا الجزم بأن الأمر يتعلق بموجة ثانية؟

أكيد.. نحن أمام موجة ثانية تشهدها بلادنا في تفشي وانتشار هذا الفيروس، ودليل ذلك ارتفاع الحالات الجديدة المسجلة يوميا، حيث لم نشهد منذ فترة ارتفاعا مماثلا، بل كان الاستقرار والتناقص هو الملحوظ في وقت مضى مقارنة مع الأيام الحالية.

ما السبب حسبكم بروفيسور؟

السبب يكمن في تلاشي الوعي بالدرجة الأولى، وهو ما لاحظناه، ويكفي أن نتجول عبر أحياء العاصمة لنقف على اللامبالاة بمقاييس التباعد الاجتماعي وعدم احترام وضع الكمامة الواقية، ناهيك عن التجمعات التي نراها هنا وهناك.. كل هذا سهل للفيروس العودة من جديد وبشكل مقلق.

كما أود أن أضيف في السياق ذاته، أن تغير المناخ لعب دورا في عودة انتشار فيروس كورونا، فالحرارة الشديدة تقتل الفيروسات الموجودة على الأسطح، وهو ما يفسر تلاشي الفيروس في عز الحر، لكن حاليا ومع تغير المناخ وحلول فترة البرد، عاد الفيروس للظهور من جديد وربما في صيغة أكثر قوة.

عدا تحاليل الـ "بي سي أر" التي تعتبر نتائجها الأصح والأدق في تشخيص الإصابة بفيروس كورونا، هل هناك طرق كشف أخرى؟

نعم، عدا تحاليل الـ"بي سي أر" والتحليل السريع التي تعد نتائجه نسبية، أود الإشارة إلى تقنية جديدة تعنى بالبحث عن مضادات الجينات في الدم، ويتم ذلك عن طريق إجراء تحليل الدم والبحث فيه عن الفيروس، وهي تقنية تساعد نتائجها على الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

أخيرا، ما النصيحة التي تقدمونها للقراء مع عودة انتشار الفيروس؟

تبقى النصيحة الأساسية ممثلة في الالتزام بوسائل الوقاية التي مازلنا نؤكد عليها ونكررها منذ أكثر من 8 أشهر، والممثلة طبعا في عدم التجمع سواء على مستوى المطاعم أو المقاهي أو أي أماكن أخرى، وهو ما بتنا نقف عليه في الوقت الحالي، كما ننصح بوضع الكمامة التي تقي بشكل كبير من الإصابة والحرص على غسل اليدين والالتزام بنظافتهما باستمرار.