يواجه بعض الأشخاص وخاصة النساء مشكلة تورم وانتفاخ الوجه دون معرفة الأسباب وراء هذه المشكلة، فما هي أبرز الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تورم الوجه وكيف يجب التعامل معها؟ أسباب تورم وانتفاخ الوجه هي:

خلل في الهرمونات: وخاصةً لدى السيدات في فترة الحيض أو الحمل، فتؤدي هذه الاضطرابات إلى انتفاخ بعض أجزاء الجسم من ضمنها الوجه، وذلك نتيجة احتباس السوائل بداخله.

الإصابة بالجيوب الأنفية: من الأمراض التي تسبب تورم وانتفاخ الوجه وتحديداً في منطقة حول الأنف، ويصاحب هذا التورم آلام في الرأس وصداع شديد.

التهاب العين: بسبب وجود بكتيريا أو فطريات في العين نتيجة تعرضها لمواد كيميائية أو تلوث، فينتج عنه التهاب الغشاء المبطن للجفون، ويؤدي إلى الحكة واحمرار العين وعدم وضوح الرؤية وكذلك التورم.

رد الفعل التحسسي: وذلك تجاه بعض الأشياء، فبعض الأشخاص يمكن أن يتحسسوا من وبر الحيوانات أو الغبار أو أي جراثيم من حولهم، وكذلك التحسس من بعض أنواع الأطعمة مثل البيض.

ومن الأعراض الشائعة للتحسس هي حدوث التورمات التي يمكن أن تظهر في الوجه.

مشكلة في الغدة الدرقية: سواء كان قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاطها، فكلاهما يمكن أن يؤدي إلى انتفاخ الوجه والأطراف، بالإضافة إلى بعض الآثار الجانبية الأخرى مثل آلام المفاصل الشعور بالتعب والإجهاد، وعدم انتظام ضربات القلب.

متلازمة كوشينج: وهي عبارة عن اضطراب بسبب زيادة إنتاج هرمون الكورتيزول، نتيجة الاستخدام المفرط للأدوية والعلاجات التي تحتوي على مادة كورتيكوستيرويد التي تعالج الالتهابات في الجسم.

وهذا المرض يسبب حدوث التورمات التي تشمل الجسم عموماً وكذلك الوجه.

اضطرابات النوم: حيث أن قلة النوم تسبب الإجهاد الذي يؤثر على الجسم ويسبب الخمول وكذلك تظهر علامات الانتفاخ في الوجه وخاصةً في منطقة حول العين، وذلك بسبب احتباس السوائل تحت الجلد.

كما أن كثرة النوم تؤدي إلى نفس النتيجة في تورم الوجه. ومن الأسباب الأخرى التي تؤدي لاحتباس السوائل والانتفاخ هو البكاء لفترات طويلة.

علاج تورم الوجه: في حالة استمرار تورم الوجه أو اختفاءه وظهوره على فترات متلاحقة، فهذا يعني أن السبب مرضي ويتطلب استشارة الطبيب لعلاج المشكلة أما إذا كان التورم نتيجة القيام بفعل مثل البكاء أو عدم النوم جيداً وغيرها من الأسباب، فينصح بإتباع هذه النصائح:

تخليص الجسم من السموم المتراكمة: عن طريق تناول مشروب الديتوكس، وذلك لتجنب احتباس السوائل، كما أنه سيخفف من الالتهابات في الجهاز الهضمي أو الكبد.

ومن ضمن وصفات الديتوكس السهلة والفعالة مشروب الماء المضاف له الليمون.

ينصح بالنوم على وسادة مرتفعة: وذلك للأشخاص الذين يعانون من احتباس السوائل وتجمعها في الوجه مما يؤدي لتورمه وانتفاخه، فضلاً عن أخذ القسط اليومي الكاف من النوم.

تدليك الوجه: والقيام بهذه العادة لمدة 10 دقائق يومياً إذا أمكن، ويمكن استخدام زيت عطري في التدليك للحصول على الاسترخاء والتخلص من الانتفاخات مثل زيت اللافندر، وسوف يساعد هذا في تنشيط الدورة الدموية والتخلص من الإجهاد، ويمكن أيضاً استخدام الثلج في تدليك الوجه للقضاء على الانتفاخات.

وصفات طبيعية لعلاج انتفاخ الوجه:

بالإضافة للنصائح السابقة، يمكن القيام بتطبيق هذه الوصفات للتخلص من انتفاخات الوجه التالية:

الخيار: سوف يساعد كثيراً في تقليل التورم، ويتم تطبيقه عن طريق عصر ثمرة الخيار ثم وضع هذا العصير على الوجه لمدة 20 دقيقة مع الاسترخاء.

الفراولة وزيت الزيتون: من الوصفات الفعالة في تهدئة انتفاخ الوجه، يتم مزج بضع ثمرات الفراولة المهروسة مع مقدار مناسب من زيت الزيتون وتطبيق المزيج لمدة 15 دقيقة على الوجه ثم شطفه جيداً.

شرائح البطاطا: تساهم شرائح البطاطا في التخلص من الهالات والانتفاخات حول العين، ويسهل تطبيقها يومياً ولمدة 10 إلى 15 دقيقة.

أكياس الشاي: سواء أكياس الشاي الأحمر أو الأخضر، فبعد غليها وتبريدها يتم تطبيقها على العين وما حولها مثل الكمادات، وتركهما لمدة 15 دقيقة ثم شطفهما بالماء البارد، ويتم تكرار هذا بشكل يومي.