أعلنت شركة "يوتيوب"، اليوم الخميس، أنه جرى معالجة العطل الفني الذي أدى لمشكلات بالموقع لفترة وجيزة، وتأثر به أكثر من 250 ألف مستخدم.

وذكر موقع "The Verge" الإلكتروني، أن الأعطال المرصودة شملت مئات الآلاف من المستخدمين حيث شهدت الساعات الأخيرة مشاكل على المنصة وخصوصا عمليات تحميل المقاطع من قبل المستخدمين.

وفي وقت سابق، قالت "يوتيوب" في تغريدة على تويتر إن "فريقنا على علم بالمشكلة ويعمل على إصلاحها". ثم أعلنت في تغريدة جديدة: "تم معالجة العطل الفني الذي أدى لمشكلات بالموقع لفترة وجيزة".