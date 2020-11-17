أيد مجلس وزراء دولة جزر سليمان، الواقعة في المحيط الهادئ، قرار حظر موقع "فايسبوك" في البلاد. ووفقا لصحيفة "سولومون تايمز"، جاء اقتراح رئيس وزراء البلاد ماناسيه سوغافاري، ووزير الاتصالات والطيران بيتر شانيل أجوفاكا حظر موقف "فياسبوك" بشكل مؤقت بسبب قضايا مثيرة للجدل قد أثيرت عبر المنصة.

كما قال أجوفاكا في تصريح خاص للصحيفة "اللغات المسيئة ضد الوزراء ورئيس الوزراء واغتيال الشخصيات والتشهير بالشخصيات، كل هذه قضايا تثير القلق". وأضاف أن "استخدام الأنترنت في جزر سليمان يحتاج إلى تنظيم مناسب لحماية شبابنا من المحتوى المضر".

وأكد أجوفاكا أن المؤسسات الإعلامية سوف تظل قادرة على العمل كالمعتاد، باستثناء فقدان الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي. والجدير بالذكر أن كل من الصين وإيران وكوريا الشمالية أيضا تفرض حظرا على "فايسبوك".