صرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى روسيا، ميلتا فينوفيتش، بأن روسيا تقدمت بطلب لمنظمة الصحة العالمية للحصول على شهادة تسجيل لقاح "سبوتنيك ـ V " ضد فيروس كورونا.

وقالت فينوفيتش عبر أثير راديو "صدى موسكو"، اليوم الخميس: "منظمة الصحة العالمية لم تتحدث حتى الآن ولم تعلن عن أي لقاح لأن اللقاحات تخضع لنظام تقييم ... وهذا هو عمليا من شروط التسجيل التي يتم إجراؤها في حالة حدوث وباء. يجب أن تخضع جميع اللقاحات لمثل هذه الشروط للتسجيل، أولاً وقبل كل شيء، في بلدها وفي روسيا حدث ذلك ... والآن نعلم أن لقاح "سبوتنيك ـ V " قد تقدم للحصول على شهادة التسجيل من جنيف حيث يقع المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية".

وردا على سؤال حول نوع اللقاح الذي تعتزم التلقح به، قالت فينوفيتش: "الذي سيكون متاحًا في البلد الذي أنا فيه. إذا كنت في روسيا، فسأتلقح هنا. إذا كنت في المنزل في صربيا، فسأتلقح باللقاح الذي سيكون هناك. أنا دائما أتلقح باللقاح حيث أكون".

وأكدت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس الماضي، بأنها ستضيف اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" إلى قائمة اللقاحات الموصى بها للاستخدام في حالات الطوارئ، إذا كان اللقاح يفي بالمعايير اللازمة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية لم توص إلى الآن باستخدام أي لقاح ضد "كوفيد-19" وهي بتواصل مستمر مع المراكز المصنعة للقاحات.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد 19"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة. وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك - V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.