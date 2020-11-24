ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة، بعد أن دفع أحدث تقرير عن تجارب مشجعة للقاح مضاد لفيروس كورونا المتعاملين إلى توقع تعافي الطلب العالمي على الخام.



وأنهت عقود خام "برنت" القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.10 دولار، أو 2.45 بالمائة، لتسجل عند التسوية 46.06 دولار للبرميل.



وصعدت عقود خام "القياس الأمريكي" غرب تكساس الوسيط 64 سنتا، أو 1.51 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 43.06 دولار للبرميل وذلك بعد أن سجل الخامان القياسيان قفزة خمسة في المئة الأسبوع الماضي.