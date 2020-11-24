تحدث، اليوم الثلاثاء، مصدر في رئاسة الجمهورية عن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتواجد في أحد المستشفيات الألمانية للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد موقع "روسيا اليوم" نقلا عن مصدر في رئاسة الجمهورية أن الحالة الصحية للرئيس تبون تتحسن، مضيفا أنه يستجيب للخطة العلاجية، كما أنه تواصل مع نجل الرئيس وهو متفائل جدا بشأن صحة والده.

ونفى نفس المصدر بعض الأخبار حول صحة الرئيس التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.