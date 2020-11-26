أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتم بحلول شهر ديسمبر المقبل القضاء نهائيا على مشكل السيولة المالية المسجلة على مستوى مراكز بريد الجزائر والبنوك.

وأوضح بن عبد الرحمان في تصريح للصحافة عقب المصادقة على نص قانون المالية لسنة 2021 من طرف أعضاء مجلس الأمة أن "مشكل السيولة النقدية سيجد طريقه إلى الحل النهائي والتام في أوائل شهر ديسمبر المقبل".

وذكر في ذات السياق أنه تم القيام بأولى الخطوات للقضاء على هذا المشكل من خلال السماح للمواطنين الحاملين للبطاقات البريدية بسحب مبلغ قدره 50 ألف دج، مضيفا أن هذه الخطوة ستتبع بخطوات عملية أخرى لم يذكر تفاصيلها.