تجاوزت الوفيات الناجمة عن مرض الملاريا، تلك الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في إفريقيا جنوب الصحراء.

ووفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية، ارتفع عدد الوفيات خاصة بين الأطفال بسبب سوء التعامل مع مرض الملاريا، الذي ينقله البعوض، خلال جائحة كورونا.

وبحسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 400 ألف شخص حول العالم يلقون حتفهم بسبب الملاريا كل عام، مشيرا إلى أن أكثر من 90 % منهم في إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشارت منظمة الصحة إلى أن الوباء يمكن أن يؤدي إلى وفاة 20-100 ألف آخرين بسبب الملاريا. وأضافت أن هذا العدد سيرتفع على نحو شبه مؤكد في 2020 بسبب كوفيد-19.

ومن جانبه أكد مدير برنامج الملاريا في المنظمة، بيدرو ألونسو: "تقديراتنا التي تستند إلى مستوى تعطل الخدمات بسبب (كوفيد-19) تشير إلى أنه ستكون هناك زيادة في وفيات الملاريا إلى ما بين 20 ألفا و100 ألف في إفريقيا جنوب الصحراء، معظمهم من الأطفال الصغار". وأوضح: "ومن المرجح جدا أن تكون الوفيات بالملاريا أكبر من الوفيات المباشرة الناجمة عن كورونا".

وخلص التقرير إلى أن عام 2019 شهد 229 مليون حالة إصابة بالملاريا، وذكر أنه على الرغم من التحديات غير المسبوقة لجائحة كوفيد-19، فإن الكثير من البلدان في أنحاء العالم كافحت بشدة للحد من انتشار المرض. وأضاف التقرير: "النجاح على المدى الطويل في الوصول إلى عالم خال من الملاريا في غضون جيل لا يمكن تأكيده.