تراجعت أسعار النفط نحو 2 % في بداية تداولات الأسبوع، مع دخول أسواق الطاقة حالة من الترقب لسلسلة اجتماعات منظمة "أوبك" ومجموعة "أوبك+"، وبانتظار ما سيقرر عمالقة النفط في العالم حول مستويات الإنتاج لعام 2021.

وعند الساعة 05:10 من صباح اليوم الإثنين بتوقيت الجزائر، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت"، والتي تُعتبر المعيار العالمي في أسعار النفط، بنسبة 1.89 % لتتداول عند 47.34 دولاراً للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي، بنسبة 1.71 % لتتداول عند 44.75 دولاراً للبرميل.