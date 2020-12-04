أكد مدير الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كمال صنهاجي، أن اللقاح المضاد لكورونا سيكون مجانا لكل الجزائريين ولن يكون إجباريا.

وأوضح صنهاجي خلال نزوله ضيفا على إذاعة سطيف اليوم الجمعة، أن الجانب الأخلاقي يفرض على الجميع الخضوع للتلقيح حفاظا على الصحة العامة، متوقعا أن يتم الشروع في التلقيح بعد شهر من الآن في حال سارت الأمور كما هو مخطط لها.

وأشار صنهاجي إلى أن اللقاح الذي ستقتنيه الجزائر سيتم تحديده خلال الأيام المقبلة بعد مصادقة منظمة الصحة العالمية على فعاليته وجودته.

وقال مدير الوكالة الوطنية للأمن الصحي: إننا نعمل هذه الأيام على دراسة كل اللقاحات بشكل علمي، لدينا كل الإمكانات لاقتناء اللقاحات، بما فيها تلك التي تتطلب درجات تخزين منخفضة، سنعتمد على كل وسائل الدولة بما فيها قدرات وإمكانات الجيش الوطني الشعبي.