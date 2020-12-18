كشفت دراسة نشرت، اليوم الجمعة، أن معدّل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 يتجاوز بنحو 3 أضعاف عدد الوفيات من جرّاء الأنفلونزا الموسمية. وسلّط البحث الذي اعتمد على بيانات وطنية فرنسية ونشرته مجلة "ذي لانسيت" للطب التنفسي الضوء على مدى شدة مرض كوفيد-19.

وقارن الباحثون بيانات 89530 مريضا نقلوا إلى المستشفيات من جراء إصابتهم بكوفيد-19 في مارس وأفريل هذا العام مع بيانات 45819 مريضا نقلوا إلى المستشفيات لإصابتهم بالأنفلونزا بين ديسمبر 2018 وأواخر فيفري 2019.

وتوفي نحو 16.9 بالمائة من مرضى كوفيد-19 خلال فترة الدراسة، التي تمّت خلال الموجة الأولى من اجتياح الوباء لأوروبا عندما لم يكن لدى الأطباء الكثير من العلاجات لاستخدامها على المرضى الذين كانت حالاتهم متردية، وأما معدل الوفيات في أوساط مرضى الأنفلونزا فبلغ 5.8 بالمائة.

وقالت الأستاذة لدى مستشفى ديجون الجامعي ومعهد الصحة الوطنية الفرنسي (إنسرم) الذي شارك في قيادة الدراسة كاترين كوانتين إن الفرق في معدلات الوفيات "مدهش بشكل خاص" نظرا إلى أن موسم الأنفلونزا 2018/2019 كان الأكثر تسببا بالوفيات في فرنسا منذ 5 سنوات.

وأشار القائمون على الدراسة إلى الفرق في عدد الحالات التي استدعت النقل إلى المستشفيات (تم نقل ضعفي عدد الأشخاص إلى المستشفيات مقارنة بالأنفلونزا) وهو أمر يمكن تفسيره جزئيا بالمناعة الموجودة في أوساط الناس للأنفلونزا، إما بسبب الإصابة بها سابقا أو اللقاحات.

وتوصل الباحثون كذلك إلى أن النقل إلى وحدات العناية المشددة بالنسبة لمرضى كوفيد-19 يزداد عن مرضى الأنفلونزا (16.3 بالمائة لمرضى كوفيد مقارنة بـ10.8 بالمائة لمرضى الأنفلونزا)، بينما يبلغ معدل الفترة التي يقضيها مرضى كوفيد في قسم العناية المشددة ضعف الفترة التي يقضيها المصابون بالأنفلونزا (15 يوما مقارنة بثمانية أيام).

كما أظهرت الدراسة أن عددا أقل من الأطفال البالغة أعمارهم تحت 18 عاما ينقلون إلى المستشفيات جراء إصابتهم بكوفيد-19 مقارنة بالأنفلونزا (1.4 بالمائة مقارنة بـ19.5 بالمائة) .