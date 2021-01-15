خُص وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم, اليوم الجمعة بالعاصمة الكينية نيروبي، باستقبال من طرف الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، حسبما حاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر أن بوقدوم نقل بهذه المناسبة إلى الرئيس أوهورو كينياتا التحيات الخاصة والمشاعر الأخوية للرئيس عبد المجيد تبون وتأكيده المجدد على إرادته القوية في تعزيز الشراكة بين البلدين وإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي".

ومن جهته، ذكر أوهورو كينياتا بالروابط التاريخية العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين والمتجذرة في كفاحهما من أجل تصفية الاستعمار والتحرر والتي يميزها استقرار العلاقات الثنائية المتميزة في مجال التضامن و الصداقة والدعم المتبادل".

وشكل الاستقبال فرصة للطرفين لبحث المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سيما تلك المتعلقة بـ"الأمن وتنمية القارة الإفريقية".

في هذا الصدد، تم إبراز "الارتياح" لتطابق وجهات النظر والمواقف الذي يعد ثمرة التشاور المنتظم بين البلدين.

في ذات السياق، أشاد بوقدوم بـ"دور كينيا في تحقيق الاستقرار في منطقة شرق إفريقيا وبتجسيدها لآمال القارة الإفريقية بصفتها عضوا غير دائم ضمن مجلس الأمن".

بدوره طلب الرئيس كينياتا من الوزير "تبليغ شقيقه عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، تحياته الخالصة مرفقة بأصدق التمنيات له بموفور الصحة والعافية ومزيد من التقدم والرفاه للشعب الجزائري الشقيق"، حسب البيان.