سجلت 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و4 حالات وفاة في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 185 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الست الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 103.611 شخص من بينها 230 حالة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 70.373 شخص والعدد الإجمالي للوفيات2831 حالة.

ويتواجد حاليا 23 مريضا في العناية المركزة، كما أفاد الدكتور فورار.

وأضاف فورار أن 17 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و25 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 6 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.