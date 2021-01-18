أسعفت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة اليوم الإثنين عائلة تتكون أربعة أفراد تعرضوا للاختناق بالغاز ببلدية سيدي عامر حيث قدمت لهم الإسعافات في عين المكان قبل نقلهم إلى عيادة المدينة.

وأفاد بيان لذات المصالح أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي عامر تدخلت اليوم على الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق، بحي 70 مسكن ببلدية سيدي عامر من أجل إنقاذ عائلة متكونة من (إمرأة 35 سنة و ثلاثة أطفال أعمارهم تتراوح بين 10و09 و06 سنوات) جراء استنشاقهم لغاز المدينة المتسرب من حنفية المدفأة .

وأضاف نفس المصدر إن المصابين تم إسعافهم و نقلهم إلى عيادة سيدي عامر وكانوا يعانون من ضيق في التنفس و حالة إغماء.