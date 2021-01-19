يواصل المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي اليوم الثلاثاء زيارته إلى ولاية بشار بالتنقل إلى تاغيت (97 كلم جنوب بشار) التي سيدشن بها رسميا مقر أمن هذه الدائرة.

وكان المدير العام المدير العام للأمن الوطني قد دعا أمس الإثنين بولاية بشار إلى استعمال كاميرات الحماية والمراقبة في مكافحة الجريمة.

وحث أونيسي خلال تدشينه عدة مرافق شرطية، مهنية واجتماعية لتعزيز شروط العمل لأفراد الأمن في إطار زيارة العمل التي شرع فيها إلى هذه الولاية والتي تدوم يومين،على "ضرورة استعمال كاميرات الحماية والمراقبة التي أضحت بمثابة السند في مجال مكافحة الجريمة".

ودعا المدير العام للأمن الوطني في هذا الصدد قوات الشرطة إلى مواصلة جهود مكافحة كل أشكال الجريمة وعلى رأسها المخدرات.