أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، اليوم الثلاثاء، تراجع عروض العمل سنة 2020. وكشف الوزير خلال جلسة استماع بمجلس الأمة عن انخفاض نشاط الوساطة في سوق العمل، حيث تراجعت عروض العمل من 437 ألف عرض في 2019 إلى 300 ألف في 2020، أي بانخفاض 30 بالمائة.

كما أكد جعبوب على التأخر الكبير المسجل في عمليات إدماج المتعاقدين في صيغ عقود ما قبل التشغيل، حيث تم إدماج 365 ألف شاب فقط إلى غاية ديسمبر 2021، عكس ما كان مقررا إدماجهم جميعا خلال 3 سنوات.

وأرجع الوزير سبب التأخر المسجل إلى عدم تحرير المناصب المجمدة وتشبع بعض الهيئات إلى جانب عدم توافق المؤهلات العلمية للمتعاقدين مع بعض المناصب.