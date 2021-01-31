Getty Images ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يخضع لإجراءات مساءلة في الكونغرس مرتين

انسحب محامون من فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل أيام من محاكمته أمام مجلس الشيوخ، بحسب تقارير إعلامية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن انسحاب المحاميين، وتش باورز وديبورا باربيري، جاء بالاتفاق مع ترامب الذي تبدأ إجراءات مساءلته في مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على العصيان في 8 فبراير/ شباط المقبل.

وخلال المحاكمة سيقرر أعضاء مجلس الشيوخ بشأن إدانة ترامب بالتحريض على العصيان، في ما يتعلق باقتحام مبنى الكابيتول مقر الكونغرس الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، مما تسبب في وفاة خمسة أشخاص.

وانسحب غريغ هاريس وجوني جاسر، وهما مدعيان اتحاديان سابقان من ساوث كارولينا، من فريق ترامب القانوني، بحسب أسوشيتد برس.

كما انسحب جوش هوارد، مدعي نورث كارولينا الذي انضم مؤخرا إلى فريق ترامب القانوني، وفقا لتقارير سي إن إن.

ولا يعرف حاليا من سيمثل ترامب خلال إجراءات المساءلة أمام مجلس الشيوخ.

لكن جيسون ميللر، مستشار ترامب، قال في تغريدة على تويتر ردا على هذه التقارير: "لقد أنجزنا الكثير من العمل، لكننا لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن فريقنا القانوني، وسوف نحسم الأمر قريبا".

وأصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يخضع لإجراءات مساءلة في الكونغرس مرتين. واتهمه مجلس النواب عام 2019 بشأن تعاملاته مع أوكرانيا، لكن مجلس الشيوخ رفض إدانته.

لكنه يواجه الآن تهمة تحريض حشد من أنصاره، مما تسبب في اقتحامهم مقر الكونغرس بعد أن كرر مزاعم كاذبة بتزوير الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها جو بايدن.

وصوت مجلس النواب يوم 13 يناير/كانون الثاني لصالح توجيه اتهام لترامب للمرة الثانية. وأحيلت القضية إلى مجلس الشيوخ، ولكن الوقت لم يسمح بمحاكمته قبل أن يغادر منصبه في 20 يناير/ كانون الأول.

ومن المحتمل أن تتم تبرئته مرة أخرى. فقد صوت 45 عضوا من أصل 50 جمهوريا في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع للنظر في وقف إجراءات المحاكمة قبل أن تبدأ، على أساس أن الرؤساء لا يمكنهم مواجهة إجراءات مساءلة بهدف العزل بعد ترك المنصب.

لكن الإدانة قد تقع إذا ما صوت 17 عضوا جمهوريا في الشيوخ ضده مع 50 نائبا ديمقراطيا، مما قد يمنعه من الترشح لأي منصب فيدرالي مرة أخرى.