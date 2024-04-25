إنشاء "أكاديميات تميز" بين شركة هواوي وجامعات الجنوب

وقعت اليوم السبت 12 جامعة بولايات الجنوب اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة هواوي لإنشاء أكاديميات التميز في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهي العملية التي تأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي وبناء شركات استراتيجية لتحقيق التطور التقني والاقتصادي .

مراسم توقيع الاتفاقيات المذكورة بين شركة هواوي العالمية المختصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال و12 جامعة بولايات الجنوب ، تمت صباح اليوم بجامعة قاصدي مرباح بورقلة وحضرها ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الندوة الجهوية لجامعات الشرق وكذا ممثل شركة هواوي الجزائر إضافة إلى مدراء الجامعات المعنية .

وأفاد بيان صادر بخصوص هذه المناسبة " إن الهدف الأساسي الذي سطرته الأطراف المتعاقدة يكمن في تطوير المواهب الشابة من الطلبة باطلاعها على أحدث تكنولوجيات المعلومات والاتصال من خلال برامج تعليمية متخصصة ومحاضرات تقنية لتنمية المهارات اللازمة للنجاح في صناعة التكنولوجيا و تعزيز الابتكار والبحث العلمي و توفير فرص للتدريب و التعاون في مشاريع البحث ، وكذا تعزيز التنمية المستدامة بتوجيه الابتكار نحو حلول تقنية تسهم في تحسين جودة الحياة و التنمية الاجتماعية والاقتصادية ".

وبحسب البيان ذاته فإن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي سعت إلى توقيع مذكرات تعاون دولي مع كبريات الشركات العالمية لاسيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال تماشيا مع التطورات التكنولوجية الهائلة وانعكاسها على الجودة و الدقة و تطوير الاداء في مختلف ميادين الحياة ، مضيفا في ذات السباق " و لعل شركة هواوي العالمية إحدى أهم الفاعلين الذين حققوا غايات الشراكة المثمرة منذ توقيعها مع الوزارة مذكرة التعاون المشترك سنة 2018 ، فكانت حصيلة ذلك اتفاقيات و أكاديميات في أكتر من 40 جامعة و مدرسة عليا في الجزائر ".

كما أشار نفس البيان إلى هذه الخطوة " تأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي و بناء شراكات استراتيجية لتحقيق التطور التقني و الاقتصادي، الذي تسعى لتحقيقه الدولة الجزائرية من خلال بعث شبكة من العلاقات تكلل باتفاقيات فعالة للاستفادة من خبرات أجنبية لدعم مختلف القطاعات ".