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مال و أعمال

أسعار النفط اليوم

8 ماي 2024 ()
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انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، وسط مؤشرات على تراجع الطلب.

إذ أظهرت بيانات صناعية تراكم مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، علامة على ضعف الطلب، وظهور توقعات حذرة للإمدادات قبل اجتماع تحالف أوبك+ خلال الشهر المقبل.

بحلول الساعة 06:52 صباحًا بتوقيت الجزائر، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جويلية 2024، بنسبة 0.60 بالمائة، لتصل إلى 82.66 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم جوان 2024، بنسبة 0.56 بالمائة، لتصل إلى 77.94 دولارًا للبرميل.

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