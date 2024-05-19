والي باتنة يستقبل وفدا من شركة جيلي الصينية

أوضح بيان من خلية الإعلام بولاية باتنة أن وفدا من شركة جيلي للسيارات قدم عرضًا للاستثمار في قطاع صناعة السيارات بولاية باتنة وكان والي الولاية محمد بن مالك قد استقبل عددا من مسؤولي هذه الشركة الصينية، حيث قدم الوفد ملفا وعرضا للوالي بغية الحصول على قطعة ارض مساحتها تقدر ب50هكتار لإقامة مشروع لصناعة السيارات بالولاية على اعتبار أنها ولاية محورية ومرشحة لأن تكون قطبا صناعيا بامتياز مثلما صرح به وزير الصناعة علي عون في آخر زيارة له لولاية باتنة .

وقد نالت فكرة إنجاز مصنع لشركة جيلي الصينية ترحيبا من والى الولاية الذي قدم للوفد الصيني جملة من المقترحات فيما تعلق بالعقار الصناعي ، وشملت المقترحات عدة مواقع لإقامة المشروع، من بينها المنطقة الصناعية بعين ياقوت التي تتواجد بها مصانع كبرى على غرار مصانع السيراميك ومصنع التوربينات كما ضمت المقترحات أيضا مناطق النشاطات بجرمة و لازرو و زانة البيضاء .

كما حمل مقترح والي باتنة محمد بن مالك مقترحا آخر يتعلق بإمكانية إعادة تشغيل مصنع كيا للسيارات سابقا في هذا الجانب . و قد صاحب هذا الخبر ارتياح كبير لدى سكان ولاية باتنة والولايات المجاورة لما قد يخلقه من مناصب عمل في حالة تجسيد هذا المشروع الاستثنائي على أرض الواقع .