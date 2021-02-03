تباينت أسعار النفط، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في نحو عام في الجلسة السابقة، مدعومة بانخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، مما غذى الآمال بتعافي الطلب في الوقت الذي تتوقع فيه "أوبك+" أن تسجل السوق عجزاً في 2021. وارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 16 سنتاً أو ما يعادل 0.29 % إلى 54.92 دولاراً للبرميل بحلول الساعة30 :10 صباحاً بتوقيت الجزائر، محققة مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وبلغ الخام القياسي أعلى مستوى في عام واحد عند 55.26 دولار أمس الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" من أعلى مستوى في أكثر من عام إلى 58.10 دولار بعد مكاسب لثلاثة أيام متتالية بعد أن بلغت 58.05 أمس الثلاثاء.

وكانت أسعار النفط الخام قد صعدت منتصف جلسة الثلاثاء، بنسبة 2.41 % مقارنة مع إغلاق الإثنين، لتسجل أعلى مستوى في 11 شهرا، إثر خفض في المعروض النفطي العالمي. وبدأت السعودية اعتبارا من الإثنين، خفض إنتاجها اليومي بمقدار مليون برميل إلى جانب حصتها المقررة في اتفاقية تحالف "أوبك+"، وهو خفض طوعي يستمر حتى نهاية مارس المقبل.