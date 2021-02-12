حاولت مجموعة من المغاربة تعد بالعشرات اقتحام الحدود الجزائرية عبر منطقة سيدي عيسى ببلدية البويهي بولاية سبدو المنتدبة مع ظهر الجمعة طالبين اللجوء السياسي .

و قد منعهم الجيش المغربي من دخول الأراضي الجزائرية.

وتعود هذه الحركة الاحتجاجية إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية، التي جعلتهم يطلبون اللجوء السياسي.

وليست هذه المرة الاولى التي يحاول فيها المغاربة دخول الأراضي الوطنية حيث سبق لهم من قبل القيام بمحاولات الدخول عبر مرسى بن مهيدي، و قرية العابد.