قال وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم ، اليوم السبت، خلال حلوله ضيفا بمنتدى الحوار، إن مصالحه لم تمنح أي اعتماد لاستراد السيارات، حيث تم منح أربع رخص مؤقتة للوكلاء، وان القائمة ليست نهائية، وأضاف أن كل من أودع ملفه سيتم دراسته ومن يستوفى الشروط بإمكانه استزاد السيارات بعد الحصول على الاعتماد.

وعن تاريخ مباشرة استراد السيارات، قال الوزير أنه بمجرد حصول الوكلاء على الاعتماد بإمكانهم أن يباشروا نشاطهم ليصبحوا بعدها غير مرتبطين بنشاط وزارة الصناعة، وإنما التجار. وأضاف الوزير "أعطينا للناس رخص لتمويل السوق بالسيارات نتمنى أن تكون نفعية أكثر من سياحية وسيتحصل هؤلاء على رخص اعتمادات عند وصول الملفات النهائية".

وتابع آيت علي أن إمكانية استراد بين 100 ألف أو 200 ألف سيارة إلا أن استراد السيارات ليس حلم جميع الجزائريين.