شرع وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الإثنين في زيارة عمل إلى ولاية ڨالمة للوقوف على عديد المشاريع الصناعية بها.

وفي بداية الزيارة، تلقى الوزير عرضا حول وضعية قطاع الصناعة بولاية ڨالمة، وحسب الشروحات المقدمة للوزير، فإن الولاية تحوز على منطقة صناعية واحدة ببلدية بلخير بمساحة 45 هكتارا في انتظار استكمال أشغال تهيئة المنطقة الصناعية الجديدة بعين رڨادة مساحتها 140 هكتار. كما يتواجد بالولاية 10 مناطق نشاطات بمساحة إجمالية 115 هكتار.

وفي مداخلته، أكد الوزير بأن زيارته إلى الولاية تهدف إلى معاينة المشاريع الصناعية بهدف إعادة الاستثمار المنتج بها.