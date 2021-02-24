وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رسالة بمناسبة الذكرى الـ 50 لتأميم المحروقات وتأسيس اتحاد العمال الجزائريين.

وقال الرئيس تبون في رسالته أنه يجدد عهده لبناء جمهورية جديدة وقوية، بلا فساد ولا كراهية. وأضاف، إن من أولويات الدولة مواكبة التحولات باتجاه الانتقال الطاقوي وأنه يفخر بتسريع وتيرة البحث والاستكشاف في قطاع الطاقة.

وجدد الرئيس تبون دعوته لاتحاد العمال الجزائريين لتقوية الجبهة الاجتماعية وتحصينها، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على تسريع وتيرة معالجة الآثـار الاجتماعية المترتبة عن كوفيد 19 وختم رئيس الجمهورية، أن الدولة الجزائرية تسعى لتجديد احتياطاتها البترولية والغازية وتطوير الصناعات التحويلية.