انطلقت فور الانتهاء من صلاة الجمعة، اليوم، مسيرات عبر المسالك الاعتيادية للحراك الشعبي، من محمد بلوزداد وغيرها صوب البريد المركزي.

حاولت مصالح الأمن على مستوى ساحة أول ماي منع سير المشاركين، غير أنه أمام العدد الكبير تم رفع الحواجز لتواصل الجموع سيرها عبر شارع حسيبة بن بوعلي.

كما سارت حشود كبيرة انطلاقا من باب الوادي باتجاه البريد المركزي، كما جرت عليه العادة خلال مسيرات الحراك قبل تعليقه بسبب جائحة كورونا، وتم حمل في هذه المسيرة راية ضخمة للعلم الوطني.

وعلى مستوى مسجد الرحمة فرضت أيضا مصالح الأمن طوقا أمنيا مشددا، بالنظر إلى أنه كان دوما نقطة انطلاق هامة للمشاركين في مسيرات الحراك الشعبي.

وبدا جليا توجيه تعليمات لعناصر الشرطة لتفادي أي احتكاك مع المحتجين. ورفع المشاركون شعارات تطالب بالتغيير الجذري للنظام والمطالبة بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلي الحراك في السجون.

بجاية

في بجاية أيضا خرجت حشود كبيرة للمشاركة في مسيرة الحراك، وهنا أيضا ركزت الشعارات على ضرورة الافراج عن معتقلي الحراك والتغيير المنشود.

تيزي وزو

جدد ألاف من المواطنين، زوال اليوم الجمعة، العهد مع المسيرات الشعبية الداعية لتغيير النظام و ذالك بالرغم من التعزيزات الأمنية التي شهدتها الشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو و قيام أعوان فرق مكافحة الشغب بتوقيف عدة مواطنين و طرد آخرين من وسط المدينة من بينهم زملاء صحافيين

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