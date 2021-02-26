سجلت الجزائر 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 146 حالة في اليوم السابق، حسب ما كشف عنه اليوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس، منذ ظهوره لأول مرة في الجزائر، أواخر شهر فيفري من العام الماضي، إلى 112.805 حالة.

و أضاف المصدر تسجيل 4 وفيات جديدة بسبب الفيروس ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2.977 وفاة.

فيما تماثل 159 مريضا للشفاء من الفيروس خلال نفس الفترة، لينتقل العدد الإجمالي للمرضى المتعافين من الفيروس إلى 77.842 حالة شفاء.