حذر رئيس قسم الاستعجالات الطبية والمتخصص في طب الكوارث بمستشفى مارسيليا بفرنسا، رئيس جمعية جزائريون متضامنون، الدكتور جمال زكري، من السلالة الانجليزية، التي هي أسرع وأخطر وأكثر عدوى.

وقال جمال زكري، لإذاعة سطيف، إنه من الضروري جدا الانطلاق في احتواء هذه السلالة في بدايتها من خلال التحقيقات الوبائية للأشخاص المصابين وعائلاتهم وعزلهم، وإلا فإن العدوى ستنتشر أكثر .

وأشار رئيس جمعية جزائريون متضامنون، إلى أن مارسيليا وفرنسا بها حاليا أكثر من 50 بالمائة من المصابين يحملون السلالة الإنجليزية التي هي أسرع وأخطر وأكثر عدوى.

وأكد أن الجزائر أحسنت الاختيار باقتناء لقاح سبوتنيك الذي أثبت فعالية كبيرة لمواجهة الفيروس.

أما فيما يخص التلقيح، فعلميا كل من أصيب سابقا بكورونا نقدم له جرعة واحدة من اللقاح عكس الباقي الذي يتطلب جرعتين، حسب المتحدث.