أبرمت جامعة الحاج لخضر باتنة 1 اتفاقية تعاون وشراكة مع المؤسسة العمومية لتسير مراكز الردم التقني بباتنة، وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية كلا من مديري الجامعة والمؤسسة.

وتنص الاتفاقية المبرمة على التحضير الجيد لتجسيد مشروع استخراج "البيوغاز" المتمثل في الغاز الناجم عن تخمر النفايات العضوية المتواجدة بخندقي مركز الردم التقني باتنة ليتم استغلاله في تشغيل الآليات والمنشآت المتواجدة بهذا المرفق على أن يتم توسعة أفاق المشروع خلال السنوات القادمة لتعميم استعمالاته لمدة تقارب 25 سنة .

ويندرج هذا المشروع في إطار التوجهات الجديدة لسياسة الدولة في الجانب المتعلق بحتمية الانتقال الطاقوي لمجابهة التحديات المستقبلية في ظل عدم استقرار أسعار النفط، فضلا عن القضاء على كل الغازات المتواجدة في فضاء هذه الخنادق على أن يتم تجسيد المشروع فعليا في الأيام القادمة