بلغ الامتثال الشامل لاتفاق تخفيض انتاج البترول المبرم مع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب) وحلفائها ، نسبة “جد إيجابية” تتجاوز 100 %، حسب ما أكده وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة،.



وكشف عرقاب للصحافة على هامش أشغال الاجتماع ال27 للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الأوبيب وخارج الأوبيب التي انطلقت اليوم الأربعاء بتقنية التواصل المرئي عن بعد أن "نسبة الامتثال جد إيجابية لبلدان الأوبيب وخارج الأوبيب خلال شهر جانفي".



وأوضح عرقاب أن تقرير تقييم اللجنة التقنية المشتركة حول مستوى التزامات تخفيض انتاج البلدان المشاركة في اعلان التعاون لشهر يناير 2021 قد أكد احترام الحصص المحددة من حيث تخفيض مستويات الانتاج.



وسمح التزام بلدان أوبيب+، حسب الوزير، بتحسين أسعار برميل النفط التي تبلغ حاليا أزيد من 63 دولار بالنسبة للبرانت، مضيفا أن “حملات التلقيح التي أجريت على المستوى العالمي قد أثرت على سوق البترول مما ادى إلى استئناف محتشم للطلب على النفط”.