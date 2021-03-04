التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر ،اليوم الخميس، تسليط عقوبة الإعدام في حق شعيب اولطاش المتهم في قضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني العقيد علي تونسي.



و يتابع المتهم شعيب اولطاش المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني امام محكمة الجنايات عن تهم" القتل العمدي" للمدير العام الاسبق للأمن الوطني بتاريخ 25 فبراير 2010 بمكتبه بمقر المديرية العامة للأمن الوطني " مع سبق الإصرار والترصد" و " محاولة القتل العمدي مع حيازة سلاح من الصنف الرابع دون رخصة".



و كانت هيئة المحكمة قد استمعت لأقوال أزيد من عشرين شاهد خلال اطوار المحاكمة.



و كان الشهود من بين اطارات المديرية العامة للأمن الوطني اضافة الى افراد فرقة الحماية الخاصة بالعقيد تونسي و عدد من موظفي المديرية.



و شهدت الجلسة مطالبة هيئة دفاع المتهم تطبيق المادة 156 من قانون الاجراءات الجزائية، و التي تخص وجود تناقض بين تصريحات الشهود مع مضمون بعض تقارير الخبرة المنجزة بمسرح الواقعة.



وعادت رئيسة الجلسة بعد المداولات و النظر في طلب الدفاع الى قاعة المحكمة اين تقرر رفض تاجيلها و مواصلة محاكمة المتهم.



وتواصل سير القضية بالاستماع الى مرافعة محامي الطرف المدني ثم النائب العام الذي التمس تسليط عقوبة الاعدام في حق المتهم.



وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر قد أدانت المتهم شعيب أولطاش بتاريخ 27 فبراير 2017 بعقوبة الاعدام عن التهم المتابع فيها.