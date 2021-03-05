دعا عضو اللجنة العلمية للوقاية من فيروس كورونا البروفسور رياض مهياوي اليوم الجمعة إلى مضاعفة إجراءات الوقاية من فيروس كوفيد ـ 19 خاصة هذه الأيام المتزامنة مع عطلة الربيع ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، المناسبتان اللتان يكثر فيهما التنقلات والتجمعات العائلية، لأن الفيروس لم يكشف بعد عن جميع أسراره لذلك يجب الحذر أكثر، معبرا عن أسفه للتراجع الكبير في التدابير الوقائية.

وأكد البروفسور مهياوي في تصريحات لإذاعة سطيف الجهوية، أن معهد باستور حاليا هو الوحيد الذي له التقنية للكشف عن حالات السلالة الإنجليزية، والعمل جاري لنقل التقنية إلى المخابر الأخرى عبر ولايات الوطن قريبا. وقال البروفسور مهياوي كنا ننتظر ظهور السلالة الجديدة مع تنقل الأشخاص والبضائع والتجارة، معهد باستور يكشف عن حالات جديدة بعد التشخيص ونتوقع ظهور حالات أخرى والأمر عادي. والأهم أن التحقيقات الوبائية انطلقت بشكل جيد منذ ظهور السلالة واللجنة تقوم بعمل يومي وتحريات واسعة

كما أن عملية التلقيح تتواصل بشكل جيد، وهناك إقبال كبير للمواطنين عليه، كما أن نسبة كبيرة من عمال الصحة تم تطعيمهم، وهدفنا تلقيح أزيد من 50 % من الجزائريين.

وأضاف عضو اللجنة العلمية للوقاية أن الجزائر ستستقبل قريبا كميات من اللقاح من منظمة كوفاكس وجزائرية بلاتيغال، مطمئنا أن عملية التكفل والعلاج والتشخيص الكلي لهذه الحالات الجديدة جيدة جدا، والدليل الحالات الأولى تم شفاؤها الآن وهي بخير. واللقاحات جد فعالة معها، مشددا على أنه إلى حد اليوم وبعد أخذ الجرعتين لم نسجل أي مضاعفات خطيرة أو سلبية على أي مواطن تم تلقيحه.

وكشف البروفسور مهياوي أن اللجنة لم تتخذ أي إجراء خاص بشهر رمضان المعظم، مناشدا الجميع برفع وتيرة الوقاية والالتزام بالإجراءات الوقائية، مؤكدا أن أكثر من 20 ولاية حاليا لا يوجد فيها حالات التشخيص ولا "بي.سي.آر" ولا إصابات منذ مدة طويلة وهذا أمر مهم، وفي هذا السياق قال إن الجزائر من البلدان القليلة التي نجحت إلى حد الآن في إستراتيجيتها التي وضعتها منذ البداية لمواجهة الوباء.