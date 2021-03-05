كشفت منظمة الأغذية والزراعة FAO عن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر التاسع على التوالي في فيفري ، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ جوان 2014 بزيادة في أسعار السكر والزيوت النباتية.

وبلغ متوسط مؤشر FAO لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 116.0 نقطة شهر فيفري الماضي، مقارنة مع قراءة معدلة قليلا عند 113.2 نقطة في يناير، وكانت القراءة السابقة لشهر جانفي 113.3 نقطة.

وقالت المنظمة، في بيان إن محاصيل الحبوب العالمية ما زالت في طريقها نحو تسجيل مستوى سنويا قياسيا في 2020، مضيفة أن المؤشرات الأولية تفيد بزيادة جديدة في الإنتاج هذا العام.