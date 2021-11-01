أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، حسبما أورده اليوم الأربعاء بيان وزارة الدفاع الوطني.

وأفادت ذات الوزارة، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي نفذت خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 أكتوبر العديد من العمليات، حيث أسفرت عن تدمير 4 قنابل تقليدية الصنع بكل من البويرة والمدية.

وأضاف ذات المصدر، أن مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مصالح الأمن، أحبطن محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، حيث قدرت كمية المحجوزات بـ 625 كيلوغرام من الكيف المعالج. كما تم توقيف 21 تاجر مخدرات بحوزتهم 42968 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

وأوقفت مفارز للجيش، 161 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، وتم ضبط 9 مركبات و228 مولدا كهربائيا و101 مطرقة ضغط و7 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات.

كما تم ضبط معدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب و35 قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وأفاد ذات البيان، أنه تم توقيف 13 شخصا آخر وحجز 12 بندقية صيد و4543 خرطوشة و60,5 قنطار من مادة التبغ و2225 وحدة من مختلف المشروبات بكل من خنشلة وسطيف وباتنة والوادي وبسكرة.

وأحبطت ذات المصالح محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 9546 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

وفي إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في بلادنا، تمكن حراس السواحل، من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، حيث مكنت هذه العمليات من إنقاذ 65 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف 98 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين ڨزام وإن أمناس وغرداية.