أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الخميس بالجزائر، على وفرة المنتجات الفلاحية بما يحقق الأمن الغذائي للبلاد.

وأوضح الوزير، خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن الجزائر أصبحت منذ 15 يوما ضمن الخلية الزرقاء لمنظمة الأمم المتحدة بموجب بيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو" والتي تضم بلدان أوروبا وأقوى دول العالم في توفير الغذاء لمواطنيها.

وتابع قائلا:" إذا كانت الأمم المتحدة، عبر "الفاو"، قد صنفت الجزائر ضمن الخلية الزرقاء كبلد وحيد في إفريقيا والعالم العربي الذي يضمن تأمين الغذاء، يمكن القول أن الوفرة موجودة والأمن الغذائي تم تحقيقه".

وتطرق الوزير الى بعض الشعب التي عرفت قفزة نوعية في الإنتاج على غرار الحبوب والتمور والزيتون.