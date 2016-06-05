أشرف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، على مراسم تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية، التي تم تخصيصها بموجب قانون المالية لسنة 2022.

وأوضح بن عبد الرحمان في كلمة بهذه المناسبة أن تسليم الاعتمادات المالية في وقت مبكر يهدف لتمكين الآمرين بالصرف من تنفيذ الميزانية على مدار السنة وعدم اللجوء إلى فترات تكميلية.

ودعا الوزير الأول إلى تنفيذ هذه الميزانيات في آجالها المحدد. مؤكدا على أنه لا يمكن القبول بأي إجراء استثنائي، موضحا أن الاستثناءات كانت مقبولة عندما كانت تسلم خلال شهر أفريل أو ماي أما الآن فالميزانيات توضع في الاسبوع الأول من شهر جانفي.

وجرت مراسم تسليم الاعتمادات المالية بمقر وزارة المالية بالعاصمة، بحضور الأمناء العامين والآمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية وكذا مدراء مركزيين بالوزارة.

وتعتبر عملية تسليم الاعتمادات المالية إعلانا عن انطلاق السنة المالية الجديدة وتنفيذا لميزانية الدولة، بعد توقيع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس الفارط، على قانون المالية لسنة 2022.