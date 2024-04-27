بلعابد يشرف على انطلاق الاختبارات التطبيقية لبكالوريا الفنون

أشرف وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد، رفقة وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي من ثانوية الشهيد علي معايشي بولاية معسكر على انطلاق الاختبارات التطبيقية لبكالوريا الفنون دورة جوان 2024.

وقال بلعابد في تصريح صحفي، أن بلادنا اليوم تشهد أول بكالوريا فنون، منذ استقلال البلاد امتحان البكالوريا في شعبة الفنون.

التي جاءت في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد إعطاءه أوامر بتنصيب بكالوريا فنون. ن

وأوضح بلعابد، أن فترة الاختبارات بالنسبة للفنون التشكيلية ستدوم ليوم واحد، مشيرا إلى أن هناك 4 خيارات وهي سمعي بصري، سينما، مسرح وفنون تشكيلية.

فيما تتراوح مدة الاختبارات بالنسبة للأقسام الأخرى بين 4 ساعات و4 ساعات ونصف. كما أكد بلعابد أن عدد المترشحين بلغ 146 مترشح، وكل الظروف مهيئة لاجتياز هذا الامتحان. وبخصوص نتائج الاختبارات التطبيقية لبكالوريا الفنون دورة جوان 2024، كشف أنها ستظهر مع نتائج الشعب الاخرى في امتحان شهادة البكالوريا.