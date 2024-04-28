البويرة: 11 شهرا لإنجاز الطريق المزدوج بسور الغزلان

اشترط لخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية على المؤسسة المكلفة بإنجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 8 الرابط بين ولايتي البويرة و المسيلة على مسافة 32 كلم وفي شطره الأول الرابط بين بلديتي سور الغزلان وديرة على مسافة 17 كلم مدة 11 شهرا لإنجازه وهذا لحاجة الدولة لمثل هذه المنشآت التي تنعكس ايجابا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الجزائري.

و تلقى الوزير شروحات عن مراحل إنجاز الطريق الوطني المزدوج الذي تتخلله إنجاز منشأتين فنيتين بقيمة مالية قاربت 170مليون دينار بالنقطتين على وادي جنان ووادي الحمام. وتم الكشف على أن هذا الطريق الوطني المزدوج سيمكن التنقل بأريحية كبيرة لمستعمليه و أيضا سيمكن من الوصول إلى المنطقة الجديدة الصناعية ببلدية ديرة.

هذا وقد حل رخروخ اليوم بولاية البويرة للإشراف على إعطاء إشارة انطلاق أشغال الطريق المزدوج مع الوقوف على ظروف سير الأشغال بالطريق الوطني رقم 25 و الطريق الوطني رقم 15.