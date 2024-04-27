أطباء موريتانيون يجرون 6 عمليات زرع كلى بمستشفى باتنة

حلّ اليوم بمدينة باتنة فريق طبي موريتاني متكون من 6 أطباء، من ضمنهم ثلاثة مختصين في جراحة المسالك البولية واثنين في أمراض الكلى وجراح أطفال، وذلك لإجراء 06 عمليات زرع خلال اليومين المقبلين، واحدة لمريض موريتاني و 5 لمرضى جزائريين من بينهم طفل.

وستنجز عمليات الزرع من طرف فريق طبي جزائري مختص على مستوى مستشفى باتنة، بحضور ومشاركة الوفد الطبي الموريتاني، والغرض تمكينه من اكتساب مهارات الممارسة الطبية في مجال زرع الأعضاء بفضل الخبرة التي يمتلكها الأطباء الجزائريون.

وتأتي العملية في إطار تجسيد اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة الصحة الجزائرية ووزارة الصحة الموريتانية، خاصة في الشق المتعلق بالتعاون بين الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء بالجزائر من جهة، والمجلس الوطني للتبرع واقتطاع واحتراث الأعضاء والأنسجة البشرية الموريتاني.